Кабмін вирішив запровадити візовий режим з росією з 1 липня

Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження візового режиму з росією після 1 липня.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави уУряд на виконання доручення президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з рф про безвізовий режим», — заявив Шмигаль.

Він підкреслив, що росіяни не зможуть потрапити в Україну без візи. «Рішення набуває чинності з 1 липня цього року», — зазначив премʼєр.