Володимир Зеленський підтримав петицію про візовий режим для громадян рф

Президент Володимир Зеленський підтримав петицію про введення візового режиму з росією. Він доручив опрацювати це питання премʼєр-міністру Денису Шмигалю.

«На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за вʼїздом громадян рф на територію України підтримую. З урахуванням викладеного премʼєр-міністрові України Денису Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання», — зазначив глава держави.

Автор петиції — Микита Мазур. Від 11 лютого вона набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду президентом.