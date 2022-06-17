Зеленський: Україна запроваджує візовий режим з росією

Україна запроваджує візовий режим для громадян росії.
Про це оголосив президент Володимир Зеленський.
«Сьогодні Кабмін має ухвалити важливе рішення — постанову «Про припинення дії Угоди між урядом України й урядом російської федерації про безвізові поїздки громадян України й російської федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з рф», — заявив президент.
Згідно із запланованим рішенням уряду, візовий режим запрацює з 1 липня.
- Наприкінці травня Зеленський підтримав петицію про введення візового режиму з росією. Він доручив опрацювати це питання премʼєр-міністру Денису Шмигалю.