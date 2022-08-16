Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому проти заборони на видачу шенгенських віз росіянам — їм буде важче тікати від диктатури

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що виступає проти ідеї заборонити видачу туристичних шенгенських віз росіянам, бо це ускладнить виїзд із країни для незгодних із путінським режимом.

Про це він заявив в Осло за підсумками зустрічі з лідерами скандинавських країн, пише Der Spiegel.

«Усі рішення, які ми ухвалюємо, не повинні ускладнювати їм пошук свободи і можливість залишати країну, рятуючись від диктатури в росії. Це війна не російського народу, це війна путіна», — заявив Олаф Шольц.

Декілька європейських країн, у тому числі Фінляндія, яка також була присутня на зустрічі, закликали заборонити російським туристам вʼїзд до ЄС, щоб гарантувати, що вони теж будуть покарані за вторгнення росії в Україну.