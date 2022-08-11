Естонія закрила кордони для росіян, яким сама ж видала шенгенську візу

Естонія з наступного тижня закриває кордони для росіян, яким вона видала шенгенську візу. Число «постраждалих» — трохи понад 50 тисяч людей.
Про це на брифінгу 11 серпня повідомив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу. Наступного тижня обговорять шенгенські візи, які видаються іншими країнами.
«Візи формально залишаться чинними, але до власників віз при вʼїзді в Естонію будуть застосовані санкції, тобто їм не буде дозволено вʼїзд до Естонії. Це правило набуде чинності за тиждень», — пояснив міністр.
Також буде кілька винятків:
- для дипломатів та членів їхніх сімей;
- людей, які мають стосунок до міжнародних вантажних та пасажирських перевезень;
- людей, які мають право на вільне пересування на підставі права ЄС;
- тих, чий приїзд до Естонії необхідний з гуманітарних причин;
- людей, які відвідують громадянина Естонії, який проживає в Естонії, або людину, яка має довгостроковий дозвіл на проживання в Естонії, або якщо людина має із тим, хто її запрошує, родинні звʼязки або спільних дітей.
Естонія робить таку ж пропозицію на рівні Європейського Союзу.
- Перед цим Естонія та Фінляндія закликали Євросоюз зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС через агресію рф проти України. Премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що вʼїзд до Європи — це привілей, а не право людини. Вона зазначила, що авіасполучення з росією закрите, але поки країни Шенгену видають візи, тягар несуть сусіди рф — Фінляндія, Естонія та Латвія.
- 28 липня Естонія заборонила громадянам росії подавати документи на отримання тимчасової посвідки на проживання чи візи з метою навчання у країні. Крім того, короткострокове працевлаштування росіян і білорусів можна буде оформити лише за наявності у них чинної візи від Естонії — раніше вони могли працевлаштуватися за візою від іншої країни ЄС.
- 19 липня парламент Естонії дозволив позбавляти паспортів натуралізованих громадян, які воюють в Україні на боці росії. А от тих, хто захищає незалежність та територіальну цілісність України у складі українських Сил оборони, громадянства не позбавлятимуть, бо така служба не загрожує безпеці Естонії.