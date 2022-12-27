Премʼєр Угорщини заявив, що війна припиниться, якщо США перестануть давати Україні зброю. Київ відповів

«Україна може продовжувати воювати лише доти, доки Сполучені Штати підтримують її грошима та зброєю. Якщо американці хочуть миру, то мир буде», — заявив Орбан.

Про це він заявив в інтервʼю угорській газеті Magyar Nemzet , яке оприлюднили 27 грудня.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна в Україні припиниться, коли США перестануть давати їй зброю та кошти.

На цю заяву відреагувала Україна. Так, Міністерство закордонних справ заявило, що такі заяви Орбана демонструють «патологічну зневагу до України й українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість».

«Угорському лідеру варто запитати самого себе, чи хоче він миру. Якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв’язки з москвою, аби та припинила агресію проти України та вивела війська», — додали в українському МЗС.