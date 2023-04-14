Заповідник «Києво-Печерська лавра» отримав нового очільника. Його попередник був не проти УПЦ МП в Лаврі

Новим виконувачем обовʼязків гендиректора заповідника «Києво-Печерська лавра» призначили Максима Остапенка — колишнього очільника заповідника «Хортиця», який на початку вторгнення росії став до лав ЗСУ.

Про це повідомили в Мінкультури.

Мінкультури повідомляє, що Остапенко є кандидатом історичних наук, автором понад 30 наукових праць, а тепер «триматиме культурний та релігійний фронти».

Попередником Остапенка був Олександр Рудник, якого на посаду зі скандалом призначили у 2017 році. У грудні минулого року Рудник казав журналістам «Радіо Свобода», що не проти перебування в Лаврі представників Московського патріархату.