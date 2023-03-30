Суд відмовив УПЦ МП у позові проти Лаври. Ченці хотіли визнати недійсним розірвання договору оренди

Господарський суд міста Києва відмовив у позові УПЦ МП до заповідника «Києво-Печерська лавра» про визнання недійсним розірвання договору оренди.

Про це йдеться в ухвалі суду.

Суд відзначив, що позивач не зміг довести чи обгрунтувати заяви про те, що у разі виселення УПЦ МП з Лаври є загроза «знищення чи пошкодження майна, передача третім особам у власність/користування, надання дозволів іншим релігійним організаціям на проведення богослужінь, порушення прав громадян України на свободу віросповідання та на житло».

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена упродовж 30 днів.

З 29 березня заповідник розриває договір оренди з Московським патріархатом.