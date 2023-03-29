УПЦ МП не планує покидати Києво-Печерську лавру та хоче судитися

Священники Української православної церкви Московського патріархату не хочуть покидати Києво-Печерську лавру. Вони вимагають суду.
Про це заявив керівник інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент, пише LIGA.net.
«У нас немає жодної юридичної підстави зараз залишати монастир. Жодного документа, який би зобовʼязував нас сьогодні залишити монастир не існує. Є документи, які говорять, що начебто 29 числа має закінчуватися договір, але не написано, що він закінчується 29 числа», — сказав він.
За його словами, це питання має вирішуватися в суді, але заповідник до суду не подавав. Тому комісія з опису речей у Лаврі нібито не зможе працювати, тому що «немає судового рішення».
На запитання, чи збираються представники УПЦ МП не пускати комісію на територію Лаври, він відповів: «Вони самі не прийдуть. У них немає повноважень».
Також представники УПЦ МП подали до суду на заповідник. У реєстрі судових рішень за 24 березня є ухвала Господарського суду Києва про самовідвід судді. А саму заяву до суду УПЦ МП подала на заповідник з вимогою визнати недійсним розірвання договору оренди.
- З листопада 2022 року Служба безпеки України провела низку обшуків у храмах та інших установах Московського патріархату. Під час обшуків вилучали проросійську літературу, прапори «новоросії», мільйони готівки, літературу, в якій заперечують існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і, навпаки, стверджують, що державу створено штучно.
- Перед Новим роком заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив УПЦ Московського патріархату, що з 1 січня не продовжує договір на її користування Успенським собором і Трапезною церквою.
- 10 березня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» надіслав Українській православній церкві Московського патріархату лист про розірвання договору оренди. Священників просять покинути Свято-Успенську Києво-Печерську лавру. Міністерство культури та інформполітики України заявило, що УПЦ МП до 29 березня має звільнити всі приміщення, які орендує в Києво-Печерській лаврі. В УПЦ МП заявили, що ці вимоги не мають юридичних підстав.