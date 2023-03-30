УПЦ МП не покинула Києво-Печерську лавру й проводить службу. Комісію Мінкультури туди не пустили

Українська православна церква Московського патріархату таки не покинула Києво-Печерську лавру і проводить там службу.
УПЦ МП повідомила, що богослужіння проводить митрополит Онуфрій у Хрестовоздвиженському храмі на Ближніх печерах.
«Радіо Свобода» повідомляє, що до Лаври не пустили комісію від Міністерства культури, яка мала приймати майно заповідника. З комісією почали сваритися віряни.
- 29 березня 2023 року населенці Свято-Успенського монастиря УПЦ МП мали звільнити територію Києво-Печерської лаври. У Московському патріархаті заявили, що вважають це «ультиматумом», не бачать у цьому юридичних обґрунтувань і не збираються йти.
- Тим часом митрополит Епіфаній призначив архімандрита Авраамія, який перейшов від УПЦ МП до Православної церкви України, виконувачем обовʼязків намісника Києво-Печерської лаври.