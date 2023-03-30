Комісії Мінкультури не вдалося потрапити до Києво-Печерської лаври. Відомство подало заяву в поліцію

Комісія Міністерства культури з приймання-передачі держмайна не змогла 30 березня розпочати роботу в Києво-Печерській лаврі.
Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко.
Представникам комісії не надали ключів від будівлі, яку вони планували перевірити, а чисельні віряни та священнослужителі усіляко заважали їхній роботі. Мінкультури написало заяву в поліцію.
«Завтра комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі», — наголосив Ткаченко.
- 29 березня 2023 року поселенці Свято-Успенського монастиря УПЦ МП мали звільнити територію Києво-Печерської лаври. У Московському патріархаті заявили, що вважають це «ультиматумом», не бачать у цьому юридичних обґрунтувань і не збираються йти.
- 30 березня Українська православна церква Московського патріархату таки не покинула Києво-Печерську лавру і провела там службу.
- Тим часом митрополит Епіфаній призначив архімандрита Авраамія, який перейшов від УПЦ МП до Православної церкви України, виконувачем обовʼязків намісника Києво-Печерської лаври.