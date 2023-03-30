Комісії Мінкультури не вдалося потрапити до Києво-Печерської лаври. Відомство подало заяву в поліцію

Комісія Міністерства культури з приймання-передачі держмайна не змогла 30 березня розпочати роботу в Києво-Печерській лаврі.

Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

Представникам комісії не надали ключів від будівлі, яку вони планували перевірити, а чисельні віряни та священнослужителі усіляко заважали їхній роботі. Мінкультури написало заяву в поліцію.

«Завтра комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі», — наголосив Ткаченко.