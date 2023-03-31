Мінкультури вдруге звернулося до поліції через те, що УПЦ МП не пустила комісію у будівлі Лаври

Міністерство культури вдруге звернулося до поліції через те, що УПЦ МП не дозволяє комісії працювати на території Києво-Печерської лаври. Її представників не пускають у будівлі Лаври.
Про це пише Мінкультури у своєму Telegram-каналі.
«При повторній спробі оглянути одне з приміщень Комісія не змогла потрапити до будівлі, бо вона була закрита. Ключі, які передали представники Монастиря, не підійшли до серцевини замка приміщення», — зазначили там.
Через це комісія знову звернулася до поліції через незаконне перешкоджання доступу до державного майна.
- 10 березня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» надіслав Українській православній церкві Московського патріархату лист про розірвання договору оренди. Священників просять покинути Свято-Успенську Києво-Печерську лавру.
- Міністерство культури та інформполітики України заявило, що УПЦ МП до 29 березня має залишити всі приміщення, які орендує в Києво-Печерській лаврі. В УПЦ МП заявили, що ці вимоги не мають юридичних підстав.
- 30 березня комісія Міністерства культури не змогла розпочати роботу в Києво-Печерській лаврі. Їм не надали ключів від будівлі, а численні віряни та священнослужителі усіляко заважали роботі. Цього дня Українська православна церква Московського патріархату мала вже покинути територію, проте не зробила цього. Окремі представники УПЦ МП заважали журналістам, через що поліція відкрила кримінальне провадження, а суд Києва відхилив позов церкви про визнання недійсним розірвання договору оренди.
- У той же день Кабмін скасував розпорядження про безоплатне користування УПЦ МП майном Києво-Печерської лаври. Її повернули в управління державі.