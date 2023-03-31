Мінкультури вдруге звернулося до поліції через те, що УПЦ МП не пустила комісію у будівлі Лаври

Міністерство культури вдруге звернулося до поліції через те, що УПЦ МП не дозволяє комісії працювати на території Києво-Печерської лаври. Її представників не пускають у будівлі Лаври.

Про це пише Мінкультури у своєму Telegram-каналі.

«При повторній спробі оглянути одне з приміщень Комісія не змогла потрапити до будівлі, бо вона була закрита. Ключі, які передали представники Монастиря, не підійшли до серцевини замка приміщення», — зазначили там.

Через це комісія знову звернулася до поліції через незаконне перешкоджання доступу до державного майна.