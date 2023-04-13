Поліція почала розслідувати руйнування в Києво-Печерській лаврі, які залишилися після Московського патріархату

Поліція Києва розпочала розслідування за фактом руйнувань одного із корпусів на території Києво-Печерської лаври.

Зазначається, що до правоохоронців звернулися представники Міністерства культури із заявою про пошкодження та руйнування одного із корпусів Лаври, мовляв, він непридатний для експлуатації.

Правоохоронці збирають докази навмисного незаконного знищення, руйнування чи пошкодження обʼєктів культурної спадщини або їхніх частин.

Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Напередодні комісія змогла потрапити до корпусу № 112. Комісія зафіксувала, що приміщення в аварійному стані, має руйнування і непридатне для використання.