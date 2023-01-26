В Афганістані в січні 162 людини померли від холоду

В Афганістані протягом січня від холоду померли 162 людини.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву афганської влади.

Багато людей загинули зокрема тому, що не мають можливості придбати паливо для своїх домівок.

«Від 10 січня до цього часу через холодну погоду загинули 162 людини», — заявив речник міністра боротьби зі стихійними лихами Шафіулла Рахімі. За його словами, тільки протягом останнього тижня померли 84 людини.

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В Афганістані нині триває найхолодніша за 15 років зима. Температура у країні опускалася до -34 °С.

Останніми тижнями багато благодійників частково призупинили діяльність в Афганістані через постанову «Талібану», яка заборонила жінкам працювати у благодійних організаціях. Під час візиту в Кабул цього тижня глава ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс заявив, що його організація прагне скасування цієї заборони.