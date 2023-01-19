Президент Молдови Майя Санду попросила у союзників системи ППО

Президент Майя Санду попросила союзників посилити протиповітряну оборону Молдови.
Про це пише Reuters.
«Ми запросили системи повітряного спостереження та захисту. Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом, але ми також сподіваємося отримати частину», — сказала Санду журналістам на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Вона також зазначила, що росія намагалася дестабілізувати ситуацію в Молдові за допомогою корумпованих груп та проросійських партії, щоб повалити уряд, парламент і президента. Але, за словами Санду, країні поки що вдається підтримувати стабільність.
- 10 жовтня 2022 року росіяни запустили по Україні ракети через територію Молдови. Уряд країни після цього вирішив придбати системи ППО.
- 31 жовтня Молдова вирішила вислати співробітника посольства росії після ракетних ударів по Україні. Одна з ракет після збиття впала на території Молдови.
- 23 листопада у Молдові через масований ракетний удар по Україні теж розпочалися масові відключення електрики. Через це МЗС країни викликало російського посла.
- 5 грудня під час чергового масованого російського обстрілу України у Молдові знову впав елемент ракети. Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що незалежно від результатів розслідування щодо падіння ракети, провина за інцидент лежатиме на росії. Згодом уряд Молдови вирішив збільшити оборонний бюджет країни на 2023 рік. Знову йшлося про посилення системи протиповітряної оборони.