Президент Молдови Майя Санду попросила у союзників системи ППО

Президент Майя Санду попросила союзників посилити протиповітряну оборону Молдови.

Про це пише Reuters.

«Ми запросили системи повітряного спостереження та захисту. Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом, але ми також сподіваємося отримати частину», — сказала Санду журналістам на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Вона також зазначила, що росія намагалася дестабілізувати ситуацію в Молдові за допомогою корумпованих груп та проросійських партії, щоб повалити уряд, парламент і президента. Але, за словами Санду, країні поки що вдається підтримувати стабільність.