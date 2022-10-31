У Молдові впала російська ракета, яку збили українські сили ППО

У Молдові в селі Наславча, що біля кордону з Україною, впала одна з 44 збитих російських ракет.
Про це повідомило МВС Молдови.
Попередньо, жертв немає, але постраждали вікна кількох будинків місцевих мешканців.
У відомстві заявили, що українська сторона повідомила Молдові про російську атаку на Дністровську дамбу, яка знаходиться у Чернівецькій області. Пошкоджено енергоінфраструктуру дамби, загрози затоплення немає.
- Вранці 31 жовтня війська росії завдали масованого ракетного удару по критичних обʼєктах інфраструктури України. У низці областей зникло світло. Ракети поцілили у обʼєкти в Києві, Харкові, Запоріжжі, в місті Світловодськ (Кіровоградщина), а також у Київській, Черкаській, Вінницькій і Чернівецькій областях. У Хмельницькій та Львівській областях ракети збили.
- Через ракетні удари частина залізниці знеструмлена. «Укрзалізниця» вивела резервні тепловози, поїзди продовжують рух, але із затримками.
- В Україні вводять екстрені відключення електроенергії.