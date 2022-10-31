У Молдові впала російська ракета, яку збили українські сили ППО

У Молдові в селі Наславча, що біля кордону з Україною, впала одна з 44 збитих російських ракет.

Про це повідомило МВС Молдови.

Попередньо, жертв немає, але постраждали вікна кількох будинків місцевих мешканців.

У відомстві заявили, що українська сторона повідомила Молдові про російську атаку на Дністровську дамбу, яка знаходиться у Чернівецькій області. Пошкоджено енергоінфраструктуру дамби, загрози затоплення немає.