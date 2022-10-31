«Укрзалізниця»: через російську ракетну атаку затримуються три потяги

Російський масований обстріл знеструмив кілька ділянок на залізниці. Резервні тепловози виведені на колії.
Про це повідомляють в «Укрзалізниці».
Поїзд № 81/82 Київ — Ужгород прямує із затримкою більш ніж на 30 хвилин. Є також затримки потягів № 712 Київ — Краматорськ та № 732 Київ — Дніпро.
«80% поїздів, які зараз у дорозі, продовжують курсувати за графіком», — зазначили в «Укрзалізниці».
- 31 жовтня війська росії завдали масованого ракетного удару по Україні. Голови областей і міст повідомляють про удари по обʼєктах інфраструктури. Вибухи пролунали у Вінницькій, Київській, Черкаській областях, а також у Харкові та Запоріжжі.