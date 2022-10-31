Війська росії масовано вдарили по критичній інфраструктурі України

Війська росії завдали масованого ракетного удару по Україні. Голови областей і міст повідомляють про удари по обʼєктах інфраструктури.

Вибухи пролунали у Вінницькій, Київській, Черкаській областях, а також у Харкові та Запоріжжі.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про удар по одній із громад області. Працює протиповітряна оборона. В області запроваджують обмеження електроенергії.

Мер Києва Віталій Кличко заявив про удари по обʼєктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два «прильоти» по обʼєкту критичної інфраструктури.

У Черкаській області від ракет також постраждав обʼєкт критичної інфраструктури — частину області знеструмлено.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив про збиття ракети. Вона впала на цивільні обʼєкти, постраждалих немає.

У Запоріжжі пошкоджено енергетичний обʼєкт. У місті подекуди відключено енергопостачання.