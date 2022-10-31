В Україні через масовані обстріли вводять екстрені відключення електроенергії

В Україні через масовані ракетні удари по критичній інфраструктурі вводять екстрені відключення електроенергії, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Російські терористи вчергове нанесли масований удар по обʼєктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків», — заявив він.
- Вранці 31 жовтня війська росії завдали масованого ракетного удару по критичних обʼєктах інфраструктури України. У низці областей зникло світло. Ракети поцілили у обʼєкти в Києві, Харкові, Запоріжжі, в місті Світловодськ (Кіровоградщина), а також у Київській, Черкаській, Вінницькій і Чернівецькій областях. У Хмельницькій та Львівській областях ракети збили.
- Через ракетні удари частина залізниці знеструмлена. «Укрзалізниця» вивела резервні тепловози, поїзди продовжують рух, але із затримками.