В Україні через масовані обстріли вводять екстрені відключення електроенергії

В Україні через масовані ракетні удари по критичній інфраструктурі вводять екстрені відключення електроенергії, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Російські терористи вчергове нанесли масований удар по обʼєктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків», — заявив він.