Сили ППО за ранок збили 44 з понад 50 російських ракет

Війська росії випустили по Україні більш як пів сотні ракет. Повітряні сили збили 44.

Підрозділи, закріплені за Повітряним командуванням «Центр», збили 18 ракет, підрозділи командування «Південь» — 12, командування «Схід» — 9, командування «Захід» — 5.

Атаки почалися о 07:00 і йшли у кілька хвиль. Із літаків стратегічної авіації Ту-95 / Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101 / Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).