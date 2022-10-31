Сили ППО за ранок збили 44 з понад 50 російських ракет

Війська росії випустили по Україні більш як пів сотні ракет. Повітряні сили збили 44.
Підрозділи, закріплені за Повітряним командуванням «Центр», збили 18 ракет, підрозділи командування «Південь» — 12, командування «Схід» — 9, командування «Захід» — 5.
Атаки почалися о 07:00 і йшли у кілька хвиль. Із літаків стратегічної авіації Ту-95 / Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101 / Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).
- Вранці 31 жовтня війська росії завдали масованого ракетного удару по критичних обʼєктах інфраструктури України. У низці областей зникло світло. Ракети поцілили у обʼєкти в Києві, Харкові, Запоріжжі, в місті Світловодськ (Кіровоградщина), а також у Київській, Черкаській, Вінницькій і Чернівецькій областях. У Хмельницькій та Львівській областях ракети збили.
- Через ракетні удари частина залізниці знеструмлена. «Укрзалізниця» вивела резервні тепловози, поїзди продовжують рух, але із затримками.
- В Україні вводять екстрені відключення електроенергії.