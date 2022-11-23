У Молдові через ракетний удар по Україні теж почалися масові відключення електрики

У Молдові через масований ракетний удар по Україні теж розпочалися масові відключення електрики. Проблеми зі світлом мають низка районів країни.

Про це пише NewsMaker.

«Після бомбардування росією української енергосистеми за останню годину у нас усюди масові відключення електроенергії. Повторюється ситуація 15 листопада», — написав віцепремʼєр Андрій Спину.

За його словами, наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Жителі Молдови пишуть про відсутність світла в деяких районах Кишинева, у Комраті, Хинчештах, Бєльцях та деяких районах Придністровʼя.

Також через знеструмлення зник звʼязок і у молдовських мобільних операторів.

Згодом президент країни Майя Санду відреагувала на зникнення світла. Вона зазначила, що електропостачання відновлять, але Молдова більше ніколи не зможе «довіряти режиму, який залишає нас у темряві та холоди».