Молдова вирішила закупити системи ППО — після того, як російські ракети перетнули її повітряний простір

Молдова планує придбати системи протиповітряної оборони — після того, як 10 жовтня під час масованого обстрілу України російські ракети перетнули повітряний простір Молдови.

Про це заявив на пресконференції 18 жовтня речник парламенту Ігор Гросу.

«Ми ще раз зрозуміли, що маємо вкладати в наші системи оборони. Остання заява міністра оборони говорить про те, що росія, на жаль, не поспішає визнавати цей факт [порушення повітряного простору Молдови]. Нас це не дивує. Це тільки підкріплює наше рішення шукати можливості для того, щоб ми не тільки могли відслідковувати ракети та літальні апарати, що порушують наш повітряний простір, але й могли залучити системи, які запобігають таким спробам», — сказав Гросу.