Молдова збільшує оборонний бюджет на наступний рік — хоче посилити ППО

Уряд Молдови вирішив збільшити оборонний бюджет країни на наступний рік. Гроші хочуть витратити на посилення системи протиповітряної оборони.

Про це повідомив у Facebook очільник Міноборони Молдови Анатолій Носатий.

Причиною зростання бюджету стали падіння ракет на їхній території після масових ударів росіян по Україні.

За словами Носатого, спочатку йдеться лише про придбання радару. Систему ППО вдасться купити не раніше ніж через рік.

«Поки ми не прояснимо своє майбутнє: чи залишиться Молдова нейтральною державою, чи громадяни захочуть піти іншим шляхом, і поки ми дотримуємося нейтралітету, потрібно дбати про сектор нашої оборони», — зазначив він.

Таким чином після рішення уряду оборонний бюджет країни зросте на 68,2%.