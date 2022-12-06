У Молдові не знайшли вибухових речовин у ракеті, що впала на їхній території. У РНБО вважають, що це російська ракета

Молдовські сапери обстежили ракету, що впала на їхній території під час останнього масованого ракетного удару росіян по Україні. Вибухових речовин у ній не виявили.

Про це повідомили у МВС Молдови, пише NewsMaker.

«Фахівці Bombteh досліджували ракету, всі чотири її частини, знайдені в різних зонах, і дійшли висновку, що там немає вибухових речовин або обʼєктів», — наголосили у відомстві.

Водночас у Молдові поки що не кажуть, яка це за ракета і хто міг її запустити.

Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що в Молдові впала саме російська ракета.

«На території Молдови — це точно ракета, яка має відношення до рф. Ми розуміємо, якого віку ракети вони починають жбурляти і наскільки вони точні. Деякі з них народились в один рік зі мною», — зазначив він.