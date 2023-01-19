В Афганістані таліби наказали позакривати голови манекенам у магазинах

Після захоплення Афганістану талібами голови манекенів в магазинах жіночого одягу в Кабулі стали загортати у тканинні мішки або в чорні пластикові пакети.
Про це пише Associated Press.
Повідомляється, що спочатку таліби хотіли, щоб манекени стояли без голів. За даними місцевих ЗМІ, невдовзі після захоплення влади в серпні 2021 року Міністерство доброчесності Талібану постановило, що всі манекени необхідно прибрати з вітрин магазинів або зняти з них голови. Наказ базувався на тлумаченні талібами норм ісламу, які забороняють статуї та зображення людської форми, оскільки їм можна поклонятися як ідолам.
Попри це деякі магазини почали скаржитися, що не зможуть належним чином виставити свій одяг, або на те, що їм доведеться пошкодити цінні манекени. Талібам довелося змінити свій наказ і дозволити власникам магазинів закривати голови манекенів.
- Наприкінці грудня «Талібан» заборонив жінкам в Афганістані працювати в неурядових організаціях.
- 20 грудня 2022 року рух «Талібан», який рік тому захопив владу в Афганістані, заборонив жінкам навчатися в університетах. Таліби заявили, що жінки не носили відповідного ісламського одягу в університеті, «одягалися так, ніби збиралися на весілля», і спілкувалися зі своїми колегами-чоловіками. Наступного ж дня охорона не пропустила жінок у навчальні заклади. Одразу після цього рішення жінки вийшли на акції протесту. У столиці Кабулі вже арештували пʼятьох жінок і трьох журналістів.
- Прийшовши до влади в Афганістані, таліби обіцяли забезпечити права жінок і гарантували їхню безпеку. Однак згодом почали зʼявлятися повідомлення про вбивства жінок. Невдовзі жінкам заборонили займатися спортом, змусили навчатися окремо від чоловіків, «тимчасово» заборонили викладати та навчатися в Кабульському університеті. Їх не залучили до роботи в уряді, як обіцяли, і змушували сидіти вдома задля безпеки. У листопаді афганським жінкам заборонили відвідувати парки розваг у Кабулі.