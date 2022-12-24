В Афганістані водометами розігнали жінок, які протестували проти заборони на навчання в університетах

В Афганістані таліби застосували водомет для розгону жінок, які протестували проти заборони відвідувати університети.
Про це повідомляє BBC.
Десятки жінок, які проводили марш протесту, вигукували гасла, зокрема: «Освіта — наше право», «Талібан» — боягузи». На відео видно, як жінки ховаються в провулку в місті Герат, рятуючись від потужного потоку води.
20 грудня 2022 року рух «Талібан», який рік тому захопив владу в Афганістані, заборонив жінкам навчатися в університетах. Таліби заявили, що жінки не носили відповідного ісламського одягу в університеті, «одягалися так, ніби збиралися на весілля» і спілкувалися зі своїми колегами-чоловіками. Наступного ж дня охорона не пропустила жінок у навчальні заклади. Одразу після цього рішення жінки вийшли на акції протесту. У столиці Кабулі вже арештували пʼятьох жінок і трьох журналістів.
- Прийшовши до влади в Афганістані, таліби обіцяли дотримувати права жінок і гарантували їхню безпеку. Однак згодом почали зʼявлятися повідомлення про вбивства жінок. Невдовзі жінкам заборонили займатися спортом, змусили навчатися окремо від чоловіків, «тимчасово» заборонили викладати та навчатися в Кабульському університеті. Їх не залучили до роботи в уряді, як обіцяли, і змушували сидіти вдома задля безпеки. У листопаді афганським жінкам заборонили відвідувати парки розваг у Кабулі.