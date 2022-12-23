Штурм Капітолія 6 січня: Комітет рекомендував заборонити Дональду Трампу обіймати державні посади

Комітет Палати представників, що розслідує напад на Капітолій США 6 січня 2021 року, представив звіт, в якому звинуватив «одну людину» — колишнього президента Дональда Трампа — у підбурюванні до насильства з метою утримати владу.
Про це повідомляє Bloomberg.
«Головною причиною подій 6 січня була одна людина — колишній президент Дональд Трамп, за яким послідували багато інших», — йдеться в короткому викладі доповіді.
У звіті закликають висунути Трампу звинувачення ву чотирьох злочинах, включно із заколотом, змовою з метою обману США та перешкоджанням розгляду справи в Конгресі.
Комітет заявив, що Конгрес повинен створити механізм, щоб офіційно заборонити Трампу та іншим особам зі звіту обіймати будь-які державні або військові посади, посилаючись на положення 14-ї поправки, яка позбавляє тих, хто бере участь у «повстанні», права обіймати такі посади.
У звіті докладно описані зусилля Трампа щодо скасування результатів виборів. Ідеться про «значний тиск» на Міністерство юстиції з метою розслідування фіктивних заяв про шахрайство на виборах. У звіті оцінюється, що Трамп та його найближче оточення зробили щонайменше 200 очевидних спроб публічно або приватно переконати державних або місцевих чиновників скасувати результати виборів у суперечливих штатах.
- 6 січня 2021 року у Вашингтоні сталися заворушення. У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що у нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.
- ФБР не виявило доказів змови прихильників Трампа під час штурму. За цією справою до відповідальності притягнули понад 600 людей.
- 9 жовтня президент США Джо Байден відмовив Трампу у праві зберігати конфіденційність листування співробітників його адміністрації, що стосувалося штурму будівлі Конгресу.
- Під час відкритого засідання комісії Сенату США, яка розслідує події 6 січня 2020 року, дали свідчення люди, які були причетні до процесу підрахунку голосів. Вони сказали, що в ніч виборів задовго до завершення підрахунку голосів Дональд Трамп публічно заявив про перемогу, а потім продовжував наполягати на цьому, попри офіційні дані.