Штурм Капітолія 6 січня: Комітет рекомендував заборонити Дональду Трампу обіймати державні посади

Комітет Палати представників, що розслідує напад на Капітолій США 6 січня 2021 року, представив звіт, в якому звинуватив «одну людину» — колишнього президента Дональда Трампа — у підбурюванні до насильства з метою утримати владу.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Головною причиною подій 6 січня була одна людина — колишній президент Дональд Трамп, за яким послідували багато інших», — йдеться в короткому викладі доповіді.

У звіті закликають висунути Трампу звинувачення ву чотирьох злочинах, включно із заколотом, змовою з метою обману США та перешкоджанням розгляду справи в Конгресі.

Комітет заявив, що Конгрес повинен створити механізм, щоб офіційно заборонити Трампу та іншим особам зі звіту обіймати будь-які державні або військові посади, посилаючись на положення 14-ї поправки, яка позбавляє тих, хто бере участь у «повстанні», права обіймати такі посади.

У звіті докладно описані зусилля Трампа щодо скасування результатів виборів. Ідеться про «значний тиск» на Міністерство юстиції з метою розслідування фіктивних заяв про шахрайство на виборах. У звіті оцінюється, що Трамп та його найближче оточення зробили щонайменше 200 очевидних спроб публічно або приватно переконати державних або місцевих чиновників скасувати результати виборів у суперечливих штатах.