«Увірвалися без мети». ФБР не виявило доказів змови прихильників Трампа під час штурму Капітолія

Федеральне бюро розслідувань США не виявило вагомих доказів централізованої змови прихильників експрезидента Дональда Трампа під час штурму Капітолія в січні 2021 року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Бунтівники не мали єдиного плану дій, що робити після проникнення всередину будівлі.

Джерело Reuters, яке близьке до розслідування, повідомило, що ФБР знайшло мізерні докази того, що напад на Капітолій був результатом організованої змови з метою скасувати результати президентських виборів.

Слідчі ФБР зʼясували, що групи протестувальників, зокрема ультраправі угруповання, прагнули увірватися в Капітолій, але не мали чіткої кінцевої мети таких дій.

«Є всього пʼять відсотків цих груп були більш-менш організовані», — уточнив співрозмовник агентства.