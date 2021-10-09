Байден відмовив Трампу в праві засекретити документи про штурм Конгресу

Президент США Джо Байден відмовив колишньому президенту Дональду Трампу в праві зберігати конфіденційність листування співробітників його адміністрації, які стосувалися штурму будівлі Конгресу 6 січня.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Трамп намагався через своїх адвокатів заблокувати доступ до документів про штурм, коли його прихильники увірвалися в будівлю Конгресу, намагаючись перешкодити законодавцям офіційно затвердити перемогу Байдена на президентських виборах.
Тепер же Байден уповноважив Національний архів передати першу партію документів про події 6 січня спеціальному комітету Палати представників США для розслідування. Відповідальність вже загрожує ексраднику Трампа Стіву Беннону, який раніше заявив про відмову давати показання.
У Білому домі нагадали, що у справі про штурм понад 600 осіб були притягнуті до кримінальної відповідальності.
- 6 січня у Вашингтоні сталися заворушення. У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що у нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.
- ФБР у результаті не виявило доказів змови прихильників Трампа під час штурму.