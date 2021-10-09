Байден відмовив Трампу в праві засекретити документи про штурм Конгресу

Трамп намагався через своїх адвокатів заблокувати доступ до документів про штурм, коли його прихильники увірвалися в будівлю Конгресу, намагаючись перешкодити законодавцям офіційно затвердити перемогу Байдена на президентських виборах.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» .

Президент США Джо Байден відмовив колишньому президенту Дональду Трампу в праві зберігати конфіденційність листування співробітників його адміністрації, які стосувалися штурму будівлі Конгресу 6 січня .

Тепер же Байден уповноважив Національний архів передати першу партію документів про події 6 січня спеціальному комітету Палати представників США для розслідування. Відповідальність вже загрожує ексраднику Трампа Стіву Беннону, який раніше заявив про відмову давати показання.

У Білому домі нагадали, що у справі про штурм понад 600 осіб були притягнуті до кримінальної відповідальності.