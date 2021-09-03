Шаман QAnon, який брав участь у штурмі Капітолія США, визнав себе винним

Він визнав себе винним у пʼятницю, 3 вересня, під час онлайн-слухання в Окружному суді округу Колумбія. Визнання провини було в рамках угоди з прокуратурою.

Учасник штурму Капітолія Джейкоб Ченслі, відомий як шаман з QAnon , визнав себе винним у перешкоджанні засіданню колегії виборщиків 6 січня 2021 року.

У цій справі було багато поворотів: у лютому Ченслі оголосив голодування, вимагаючи органічних продуктів (суд схвалив його вимогу), а його адвокат у травні образив людей з обмеженими можливостями, за його словами, навмисно — аби привернути увагу до проблем психічного здоровʼя у правовій системі.

Ченслі був заарештований 9 січня у себе вдома в Арізоні. За участь у заворушеннях у Капітолії йому висунули сім обвинувачень, і він досі перебуває під вартою. Через коронавірусні обмеження його перевели до одиночної камери, де він не зможе підхопити інфекцію (віросповідання Ченслі не дозволяє йому робити щеплення, зокрема від коронавірусу).