Шаман QAnon, который участвовал в штурме Капитолия США, признал себя виновным

Участник штурма Капитолия Джейкоб Ченсли, известный как шаман из QAnon, признал себя виновным в препятствовании заседанию коллегии выборщиков 6 января 2021 года.
Об этом сообщает CNN.
Он признал себя виновным в пятницу, 3 сентября, во время онлайн-слушания в Окружном суде округа Колумбия. Признание вины было в рамках соглашения с прокуратурой.
В этом деле было много поворотов: в феврале Ченсли объявил голодовку, требуя органических продуктов (суд одобрил его запрос), а его адвокат в мае оскорбил людей с ограниченными возможностями, по его словам, специально — чтобы привлечь внимание к проблемам психического здоровья в правовой системе.
Ченсли был арестован 9 января у себя дома в Аризоне. За участие в беспорядках в Капитолии ему предъявили семь обвинений, он до сих пор находится под стражей. Из-за коронавирусных ограничений его перевели в одиночную камеру, где он не сможет подхватить инфекцию (вероисповедание Ченсли не позволяет ему делать прививки, в том числе от коронавируса).
- 6 января 2021 года в Вашингтоне произошли беспорядки. В тот день Конгресс собрался, чтобы утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. Тогда Трамп опубликовал видео, в котором в очередной раз заявил, что у него украли выборы, но снова не предоставил никаких доказательств. После этого его сторонники пошли штурмовать здание Капитолия, где заседал Конгресс. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе один полицейский. Избранный президент Байден назвал этот штурм мятежом.
- В августе стало известно, что ФБР не выявило доказательств сговора сторонников Трампа во время штурма Капитолия. У мятежников не было единого плана действий, что делать после проникновения в здание.