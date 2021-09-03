Шаман QAnon, который участвовал в штурме Капитолия США, признал себя виновным

Он признал себя виновным в пятницу, 3 сентября, во время онлайн-слушания в Окружном суде округа Колумбия. Признание вины было в рамках соглашения с прокуратурой.

В этом деле было много поворотов: в феврале Ченсли объявил голодовку, требуя органических продуктов (суд одобрил его запрос), а его адвокат в мае оскорбил людей с ограниченными возможностями, по его словам, специально — чтобы привлечь внимание к проблемам психического здоровья в правовой системе.

Ченсли был арестован 9 января у себя дома в Аризоне. За участие в беспорядках в Капитолии ему предъявили семь обвинений, он до сих пор находится под стражей. Из-за коронавирусных ограничений его перевели в одиночную камеру, где он не сможет подхватить инфекцию (вероисповедание Ченсли не позволяет ему делать прививки, в том числе от коронавируса).