Штурм Капітолія: Трамп свідомо «брехав» про фальсифікації на виборах 2020 року

У Вашингтоні 13 червня відбулося друге відкрите засідання комісії Сенату США, яка розслідує події 6 січня 2020 року, коли натовп прихильників Трампа штурмував Капітолій.

На засіданні комісія представила відеозаписи свідчень людей з оточення президента Трампа, які були причетні до процесу підрахунку голосів.

Вони сказали, що у ніч виборів задовго до завершення підрахунку голосів Дональд Трамп публічно заявив про перемогу, а потім продовжував наполягати на цьому попри офіційні цифри.

«Моя думка залишається такою ж: президентські вибори не були об’єктом фальсифікацій», — заявив комісії міністр юстиції в уряді Трампа Вільям Барр.

За його словами, Дональд Трамп не виявляв жодного інтересу до реальних фактів.

«Я сказав президенту, що це повна нісенітниця», — зазначив Барр.

Голова виборчого штабу Дональда Трампа Білл Степієн розповів комісії, що намагався переконати Трампа дочекатися офіційного оголошення, але той не дослухався.

Проте президент послухався поради особистого адвоката Рудольфа Джуліані, який наполягав на необхідності невідкладного оголошення перемоги.

За словами людей з оточення президента, які перебували в Білому домі в той час, Джуліані був єдиним, хто закликав Трампа заявити про свою перемогу. При цьому найближчий радник Дональда Трампа Джейсон Міллер каже, що Джуліані був п’яний у ніч президентських виборів.