Трамп оголосив, що візьме участь у наступних виборах президента США

Колишній президент США Дональд Трамп оголосив, що візьме участь у наступних президентських виборах. Вони мають відбутися у 2024 році.

Про це пише BBC.

«Щоб знову зробити Америку великою та славною, сьогодні я висуваю свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів», — зазначив він.

Трамп виступив біля свого маєтку у штаті Флорида. За його словами, останні два роки під президентством Байдена стали для американців «часом болю, труднощів, тривоги та відчаю».

Незадовго до своєї промови Трамп офіційно подав документи до Федеральної виборчої комісії. Це дозволить йому відкрити рахунок для збору коштів на передвиборчу кампанію.

8 листопада 2022 року у США пройшли вибори до Конгресу, який складається з Палати представників і Сенату. Американці обирали всю Палату представників, а ще — 34 зі 100 сенаторів, губернаторів штатів і численних посадовців на рівні місцевих громад. Демократи змогли зберегти контроль над Сенатом, тоді як республіканці, найімовірніше, матимуть більшість у Палаті представників.