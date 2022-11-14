В Афганістані повертаються до покарань у вигляді публічних ампутацій за окремі злочини

В Афганістані суддям дозволили призначати покарання у вигляді публічних ампутацій та забивання камінням за пограбування, викрадання людей та підбурювання до заколоту. Це покарання «відповідно до законів ісламського шаріату».

Про це заявив лідер талібів Хайбатулла Ахундзада, повідомляє BBC.

Коли у 2021 році таліби знову захопили владу в Афганістані, вони пообіцяли правити більш помірковано. Однак цей наказ є черговим свідченням того, що таліби займають більш жорстку позицію щодо прав та свобод.

Прессекретар талібів Забіулла Муджахід написав у Twitter, що «обовʼязкова» вказівка надійшла після того, як Ахундзада зустрівся із групою суддів.

«Уважно вивчіть досьє на злодіїв, викрадачів та бунтівників», — цитує Муджахід лідера талібів.