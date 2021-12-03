«Талібан» видав указ щодо прав жінок в Афганістані: вони не предмет для перемирʼя, а вільні люди

«Уряд» бойовиків руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, видав указ про права жінок. Документ 3 грудня опублікував речник «уряду».

Відповідно до нього:

Для шлюбу потрібна згода жінки. Ніхто не може змусити її вийти заміж.

Жінка — це не власність, а шляхетна та вільна людина. Ніхто не може віддати її будь-кому в обмін на перемирʼя або припинення війни.

Після смерті чоловіка ніхто не може одружитися з вдовою силою. Вона має право вийти заміж та сама обирати своє майбутнє.

Вдова має спадкове право та фіксовану частку у власності чоловіка, ніхто не може позбавити вдову цього права.

Ті, хто перебувають у кількох шлюбах (більше однієї дружини), зобовʼязані надавати права всім дружинам відповідно до законів шаріату та підтримувати справедливість між ними.

Суди повинні враховувати правила при ухваленні рішень, а міністерства у справах релігій та інформації мають просувати ці права, йдеться в указі.

У документі нічого не вказано про право жінок на освіту та можливість для них працювати.