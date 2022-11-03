Україна не давала росії жодних нових гарантій щодо «зернової угоди». У МЗС відкинули брехню путіна

Україна не брала на себе жодних нових зобовʼязань щодо «зернової угоди».

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Напередодні путін заявив, що рф вирішила повернутися до «зернової угоди», бо нібито отримала від України «гарантії» невикористання коридору у військових цілях.

Ніколенко наголосив, що Україна не використовувала та не планувала використовувати коридор у військових цілях, а також ніколи не загрожувала безпеці маршруту.

«Жодних нових зобовʼязань, які б виходили за межі вже існуючих у «зерновій угоді», наша країна не брала», — підкреслив речник МЗС і додав, що росія повернулася до «зернової угоди» завдяки активній дипломатії генсека ООН Антоніу Гутерріша і президента Туреччини Реджепа Ердогана.

«Це була позиція сили, а не поступок. Повернення росії до виконання своїх зобовʼязань у рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат», — підсумував Ніколенко.