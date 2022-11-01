Вірменія та Азербайджан домовилися мирно вирішити питання Нагірного Карабаху

Після тристоронніх переговорів з президентом росії володимиром путіним представники Вірменії та Азербайджану пообіцяли «не застосовувати силу» під час вирішення територіальної суперечки щодо Нагірного Карабаху.
Про це повідомляє France24.
Сторони також погодилися «вирішувати всі суперечки винятково на ґрунті визнання взаємного суверенітету та територіальної інтеграції».
Напередодні тристороннього саміту в російському чорноморському курорті Сочі президент росії путін окремо зустрівся з премʼєр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Напередодні зустрічі Пашинян заявив, що пріоритетами Єревану є вихід Азербайджану з районів Карабаху, контрольованих російськими військовими, та звільнення вірменських військовополонених. Після цього путін зустрівся з Алієвим.
«Карабаський конфлікт — це вже частина історії. Це питання було вирішено два роки тому. Тому обговорювати в цьому контексті практично нічого», — заявив Алієв.
- У ніч проти 10 листопада 2020 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президенти Азербайджану Ільхам Алієв і росії путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху, яка тривала півтора місяця (із 27 вересня). Сторони зазнали значних втрат — тисячі вбитих військових і сотні поранених цивільних під час обстрілів міст. Азербайджан у цій війні отримав у боях 40% території невизнаної Нагірнокарабаської Республіки, включно з містом Шуша.
- У липні цього року Алієв звинуватив росію і Вірменію в порушенні домовленостей, які були прописані в декларації про припинення бойових дій. Пізніше секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян пообіцяв вивести війська з Нагірного Карабаху у вересні.
- Наприкінці серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив взяття під контроль міста Лачин і Лачинського коридору в Нагірному Карабаху. Це була єдина дорога, яка зʼєднувала невизнаний Нагірний Карабах із Вірменією.
- Остання сутичка військових двох країн відбулася у вересні. Внаслідок короткочасних боїв загинули понад 40 людей. Після цього Азербайджан та Вірменія домовилися про створення місії ЄС на кордоні між країнами.
- У жовтні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у конфлікті між Вірменією та Азербайджаном винна росія. За його словами, російська влада цілеспрямовано розпалювала військовий конфлікт за Нагірний Карабах, щоб дестабілізувати ситуацію у світі.