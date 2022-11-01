Вірменія та Азербайджан домовилися мирно вирішити питання Нагірного Карабаху

Після тристоронніх переговорів з президентом росії володимиром путіним представники Вірменії та Азербайджану пообіцяли «не застосовувати силу» під час вирішення територіальної суперечки щодо Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє France24.

Сторони також погодилися «вирішувати всі суперечки винятково на ґрунті визнання взаємного суверенітету та територіальної інтеграції».

Напередодні тристороннього саміту в російському чорноморському курорті Сочі президент росії путін окремо зустрівся з премʼєр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Напередодні зустрічі Пашинян заявив, що пріоритетами Єревану є вихід Азербайджану з районів Карабаху, контрольованих російськими військовими, та звільнення вірменських військовополонених. Після цього путін зустрівся з Алієвим.

«Карабаський конфлікт — це вже частина історії. Це питання було вирішено два роки тому. Тому обговорювати в цьому контексті практично нічого», — заявив Алієв.