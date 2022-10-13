Макрон назвав росію винною у війні між Вірменією та Азербайджаном

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у конфлікті між Вірменією та Азербайджаном винна росія.

Про це пише Public Radio оf Armenia.

За його словами, російська влада цілеспрямовано розпалювала військовий конфлікт за Нагірний Карабах, щоб дестабілізувати ситуацію у світі.

«Що відбувається на кордоні останніх два роки: пʼять тисяч російських солдатів нібито там, щоб гарантувати цілісність кордону, але росіяни використали цей конфлікт, який тривав кілька століть, зіграли в гру Азербайджану за участю Туреччини та повернулися, щоб послабити Вірменію, яка колись була близькою їм країною», — сказав Макрон.

Макрон також закликав президента рф путіна зупинити війну в Україні.