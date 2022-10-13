Макрон назвав росію винною у війні між Вірменією та Азербайджаном

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у конфлікті між Вірменією та Азербайджаном винна росія.
Про це пише Public Radio оf Armenia.
За його словами, російська влада цілеспрямовано розпалювала військовий конфлікт за Нагірний Карабах, щоб дестабілізувати ситуацію у світі.
«Що відбувається на кордоні останніх два роки: пʼять тисяч російських солдатів нібито там, щоб гарантувати цілісність кордону, але росіяни використали цей конфлікт, який тривав кілька століть, зіграли в гру Азербайджану за участю Туреччини та повернулися, щоб послабити Вірменію, яка колись була близькою їм країною», — сказав Макрон.
Макрон також закликав президента рф путіна зупинити війну в Україні.
- Остання сутичка військових двох країн відбулася у вересні. Внаслідок короткочасних боїв загинули понад 40 людей. Після цього Азербайджан та Вірменія домовилися про створення місії ЄС на кордоні між країнами.
- У Вірменії пройшли масові мітинги за вихід країни з ОДКБ — військового союзу на чолі з росією.