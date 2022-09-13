На кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бойові дії, Пашинян звернувся по допомогу до росії та ОДКБ

На кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнули бойові дії.
Про це повідомили міністерства оборони обох країн.
Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у «широкомасштабній провокації», у відповідь на яку азербайджанська армія застосовує «локальні контрзаходи».
«Продовжувана Вірменією політика військового авантюризму та реваншизму, інтенсивний обстріл позицій азербайджанської армії на Кельбаджарському, Лачинському, Дашкасанському та Гедабейському напрямках протягом останнього місяця та масштабні провокації, які вона здійснила сьогодні, є основними причинами ескалації конфлікту. Тому відповідальність лежить на військово-політичному керівництві Вірменії», — заявили в Міноборони Азербайджану.
Міноборони Вірменії заявило, що станом на ранок ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні залишалася вкрай напруженою. Азербайджанська сторона начебто продовжує інтенсивні обстріли з артилерії, мінометів, безпілотників і великокаліберних знарядь. Атак зазнають як військова, так і громадянська інфраструктура. «У деяких районах азербайджанські підрозділи вдалися до позиційного просування», — зазначає Міноборони Вірменії.
На сайті уряду Вірменії повідомляється, що премʼєр-міністр Нікол Пашинян провів телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним і держсекретарем США Ентоні Блінкеном. У розмові з останнім Пашинян повідомив, що звернувся по допомогу до росії та Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
- У ніч проти 10 листопада 2020 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президенти Азербайджану Ільхам Алієв і росії путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху, яка тривала півтора місяця (із 27 вересня). Сторони зазнали значних втрат — тисячі вбитих військових і сотні поранених цивільних під час обстрілів міст. Азербайджан у цій війні отримав у боях 40% території невизнаної Нагірнокарабаської Республіки, включно з містом Шуша.
- У липні цього року Алієв звинуватив росію і Вірменію в порушенні домовленостей, які були прописані в декларації про припинення бойових дій. Пізніше секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян пообіцяв вивести війська з Нагірного Карабаху у вересні.
- Наприкінці серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив взяття під контроль міста Лачин і Лачинського коридору в Нагірному Карабаху. Це була єдина дорога, яка зʼєднувала невизнаний Нагірний Карабах із Вірменією.