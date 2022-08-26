Президент Азербайджану підтвердив повернення під контроль міста Лачин та Лачинського коридору в Нагірному Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив взяття під контроль міста Лачин та Лачинського коридору в Нагірному Карабаху. Це була єдина дорога, яка зʼєднувала невизнаний Нагірний Карабах із Вірменією.
Про це він написав у своєму Twitter.
«Сьогодні, 26 серпня, ми — азербайджанці, повернулися в місто Лачин. Азербайджанська армія дислокувалася в місті Лачин. Взято під контроль села Забух і Сус», — зазначив Алієв.
Місто Лачин та сусідні села контролювалися вірменськими військами з 1992 року та входили до невизнаного Нагірного Карабаху. Через ці населені пункти проходила єдина автомобільна дорога, яка звʼязувала Вірменію зі столицею так званої Нагірно-Карабаської Республіки Ханкенді (Степанакерт). Однак після війни 2020 року контроль над Лачинським коридором встановили російські військові. У межах мирних домовленостей ця дорога мала перейти під контроль Азербайджану. Натомість азербайджанці пообіцяли збудувати нову дорогу від Ханкенді до Вірменії — і в серпні 2022 року відзвітували про завершення будівництва.
25 серпня стало відомо, що російські військові почали розбирати блокпости в Лачинському коридорі та переносити їх на нову дорогу. Тим часом вірменські жителі почали масово покидати Лачин та сусідні села, у Вірменії їм пообіцяли тимчасове житло. Однак на територіях, які досі підконтрольні невизнаній НКР, всерйоз занепокоєні передачею під контроль Азербайджану Лачинського коридору, оскільки через цю дорогу проходили всі комунікації, звʼязок, а також труби, зокрема і газопровід.
- У ніч проти 10 листопада 2020 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президенти Азербайджану Ільхам Алієв і росії путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху, яка тривала півтора місяця (із 27 вересня). Сторони зазнали значних втрат — тисячі вбитих військових і сотні поранених цивільних під час обстрілів міст. Азербайджан у цій війні отримав у боях 40% території невизнаної Нагірнокарабаської Республіки, включно з містом Шуша.
- У липні цього року Алієв звинуватив росію і Вірменію в порушенні домовленостей, які були прописані в декларації про припинення бойових дій. Пізніше секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян пообіцяв вивести війська з Нагірного Карабаху у вересні.