Азербайджан та Вірменія домовилися про створення місії ЄС на кордоні між країнами

Вірменія та Азербайджан домовилися про створення цивільної місії ЄС на кордоні між державами. Вона допомагатиме їм у делімітації кордонів.

Про це пише пресслужба Європейської Ради.

Там повідомили, що 6 жовтня відбулася зустріч між премʼєром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим за посередництвом президента Франції Емманюеля Макрона та очільника Євроради Шарля Мішеля.

«Вірменія та Азербайджан підтвердили свою прихильність до Статуту Організації Обʼєднаних Націй та Алма-Атинської декларації 1991 року, в якій обидві сторони визнають територіальну цілісність та суверенітет одна одної. Вони підтвердили, що це буде основою для роботи комісій з делімітації кордонів, наступне засідання прикордонних комісій відбудеться в Брюсселі до кінця жовтня», — повідомили в Єврораді.

Вірменія погодилися на розгортання цивільної місії ЄС, а Азербайджан запевнив, що співпрацюватиме з нею при необхідності. Місія почне роботу в жовтні і працюватиме два місяці.

Сам президент Азербайджану Алієв вважає можливим підписання мирної угоди з Вірменією до кінця 2022 року.

«Якщо вірменська сторона матиме волю, то мирний договір може бути підписаний до кінця поточного року. Час спливає. Хоча перша зустріч глав МЗС не принесла успіху, я вважаю, що це [зустріч] позитивний крок», — сказав Алієв.