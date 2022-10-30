Євросоюз закликав рф повернутися до «зернової угоди»

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав рф повернутися до «зернової угоди», дію якої вона вирішила призупинити після атаки дронів на базу Чорноморського флоту в Севастополі.

За його словами, це рішення ставить під загрозу подолання глобальної продовольчої кризи, що була спровокована війною.

«Рішення росії призупинити участь в угоді щодо Чорного моря ставить під загрозу основний експортний маршрут такого необхідного зерна та добрив для подолання глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України. ЄС закликає рф скасувати своє рішення», — написав він.