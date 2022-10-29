Україна за час дії «зернової угоди» експортувала 9 мільйонів тонн агропродукції

У Міністерстві інфраструктури заявили, що ініціатива з вивезення зерна Чорноморським коридором має винятково гуманітарний характер. Так у відомстві прокоментували заяву росії про припинення участі в «зерновій угоді».
Міністерство повідомило, що з 1 серпня, з моменту виходу з українського порту «Одеса» першого судна, і до сьогодні вдалося експортувати понад 9 мільйонів тонн продовольства, з яких більше 5 мільйонів тонн — до країн Африки та Азії. В рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН до країн, що перебувають на межі голоду, було відправлено 190 тисяч тонн української пшениці.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду підписували Україна, рф, Туреччина і ООН як посередник. 5 серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- З кінця вересня і весь жовтень українська влада заявляла, що росія штучно блокувала експорт української агропродукції, створюючи штучні черги в Босфорі.
- Офіційні представники росії кілька разів публічно заявляли, що рф може вийти із «зернової угоди». Окупанти вимагали гарантії рівноправного експорту зерна Чорним морем і обмежити напрямки експорту.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі Чорноморського флоту у Севастопольській бухті. Міноборони рф звинуватило у цьому бійців 73-го спеццентру морських операцій ЗСУ, яких тренували представники підрозділу ВМС Великої Британії. Цих же представників Британії російське міноборони звинуватило в організації вибухів на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2».
- Оперативне командування «Південь» і Британія відкинули звинувачення, а в соцмережах опублікували відео атаки на флот. Ці ж кадри поширили деякі ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах. Низка пабліків і дослідників повідомляють про пошкодження щонайменше трьох кораблів-носіїв крилатих ракет «Калібр», проте офіційної інформації про це немає. Хоча міноборони рф підтвердило лише пошкодження тральщика «Іван Голубець», на відео можна бачити удар по фрегату «Адмірал Макаров», який є фактичним флагманом Чорноморського флоту після знищення крейсера «Москва».
- Окупанти підтвердили пошкодження тральщика «Іван Голубець». Вони вказали, що атаки зазнали кораблі, які задіяні в «зерновому» коридорі.