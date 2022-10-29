МЗС України відреагував на вихід росії із «зернової угоди». Чекають на реакцію ООН і Туреччини

Українська сторона відреагувала на вихід росії із «зернової угоди».
«Ми попереджали про плани росії зруйнувати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер москва під фальшивим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Я закликаю всі держави вимагати від росії припинити свої голодні ігри та знову взяти на себе зобов’язання», — написав у своєму Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що це рішення рф було передбачуване.
Тим часом у російському МЗС заявили, що припиняють свою участь в ініціативі «відсьогодні на невизначений термін». Російські ЗМІ пишуть, що в офісі генерального секретаря ООН підтримують контакт із рф і закликають «усі сторони утримуватись від дій, які можуть поставити під загрозу угоду». Це ж у коментарі «Суспільному» заявив заступник речника генсека ООН Фархан Хак.
Турецька сторона поки ніяк не відреагувала.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду підписували Україна, рф, Туреччина і ООН як посередник. За добу війська росії обстріляли порт Одеси ракетами. 5 серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- 6 вересня путін заявив, що треба обмежити напрямки експорту українського зерна і продовольства Чорним морем у рамках «зернової угоди». Він казав, що українське зерно йде до ЄС, а не в Африку. У Мінінфраструктури його заяву спростували.
- Того ж дня постійний представник росії в ООН Василь Небензя заявив, що рф може відмовитися від продовження «зернової угоди» в листопаді.
- 13 жовтня постійний представник росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов також заявив, що рф може вийти із «зернової угоди», якщо її вимоги не будуть виконані. Генсек ООН отримав листа з переліком претензій від російської сторони. Головна з них, за словами Гатілова, — гарантії рівноправного експорту зерна Чорним морем.
- При цьому росія упродовж жовтня блокувала експорт української агропродукції, створюючи штучні черги в Босфорі.
- 29 жовтня росія заявила про атаку безпілотників на кораблі Чорноморського флоту у Севастопольській бухті. В атаці звинуватили бійців 73-го спеццентру морських операцій ЗСУ, яких тренували представники підрозділу ВМС Великої Британії. Цих же представників Британії російське міноборони звинуватило в організації вибухів на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2».
- Окупанти підтвердили пошкодження тральщика «Іван Голубець», але воно нібито «незначне». Вони також вказали, що атаки зазнали кораблі, які задіяні в «зерновому» коридорі.
- Оперативне командування «Південь» і Британія відкинули звинувачення, а в соцмережах опублікували відео атаки на флот. Ці ж кадри поширили деякі ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах. Низка пабліків і дослідників повідомляють про пошкодження щонайменше трьох кораблів-носіїв крилатих ракет «Калібр», проте офіційної інформації про це немає. Хоча міноборони рф підтвердило лише пошкодження тральщика «Іван Голубець», на відео можна бачити удар по фрегату «Адмірал Макаров», який є фактичним флагманом Чорноморського флоту після знищення крейсера «Москва».