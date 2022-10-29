МЗС України відреагував на вихід росії із «зернової угоди». Чекають на реакцію ООН і Туреччини

Українська сторона відреагувала на вихід росії із «зернової угоди».

«Ми попереджали про плани росії зруйнувати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер москва під фальшивим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Я закликаю всі держави вимагати від росії припинити свої голодні ігри та знову взяти на себе зобов’язання», — написав у своєму Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що це рішення рф було передбачуване.

Тим часом у російському МЗС заявили, що припиняють свою участь в ініціативі «відсьогодні на невизначений термін». Російські ЗМІ пишуть, що в офісі генерального секретаря ООН підтримують контакт із рф і закликають «усі сторони утримуватись від дій, які можуть поставити під загрозу угоду». Це ж у коментарі «Суспільному» заявив заступник речника генсека ООН Фархан Хак.

Турецька сторона поки ніяк не відреагувала.