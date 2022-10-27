Керівник СБУ: Затримати ексначальника Кримського главку Кулініча вдалося завдяки «кроту» у фсб

Служба безпеки України викрила колишнього начальника Управління СБУ в Криму Олега Кулініча завдяки шпигуну в російській федеральній службі безпеці.

Про це Інтерфакс-Україна розповів в. о. голови СБУ Василь Малюк.

За його словами, СБУ вдалося отримати через «крота» документи та файли, які прямо говорять про те, що Кулініч передавав росіянам секретну інформацію, розвідувальні дані та доповіді щодо ситуації в Україні.

Малюк наголосив на тому, що СБУ має у своєму розпорядженні неспростовні докази проти Кулініча. Він додав, що затримував його особисто, а наразі спецслужба активно працює над самочищенням.

«Якщо не виявити цих щурів на борту, то всі наші подальші операції щодо ворога приречені на провал. Тому на цьому ми робимо дуже великий акцент. Сьогодні підрозділ внутрішньої безпеки повністю переформатований та виконує саме контррозвідувальні завдання», — зазначив Малюк.