«Схеми»: Україна може звернутися до Сербії у справі колишнього ексначальника управління СБУ Андрія Наумова

Українські правоохоронці вирішують питання щодо звернення до влади Сербії у справі ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, якого затримали у Сербії 7 червня.

Про це повідомляє проєкт «Схеми».

З 13 березня Державне бюро розслідувань перевіряє Наумова на можливу державну зраду. Він міг збирати та передавати російським спецслужбам секретні дані, зокрема щодо систем безпеки Зони відчуження ЧАЕС.

У відповіді Офісу генерального прокурора журналістам повідомили, що вирішують питання про «звернення до уповноваженого органа Республіки Сербія із запитом про міжнародну правову допомогу у цьому кримінальному провадженні задля отримання необхідної інформації та копій документів».

Прокурори зазначають, що досудове розслідування триває, проте про підозру у справі Наумова ще нікому не повідомили. У Міністерстві юстиції журналістам повідомили, що питанням екстрадиції Наумова наразі не займаються, оскільки немає рішення суду.

У Белграді перебіг справи не коментують. За даними Балканської служби «Радіо Свобода», Наумов досі під вартою в Сербії.