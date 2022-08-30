Ексначальник управління СБУ Наумов може отримати притулок у росії в обмін на участь у «трибуналі» над Зеленським

Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який втік до Сербії, може отримати притулок у росії в обмін на участь у «трибуналі» над президентом Володимиром Зеленським.

Про це «Бабелю» розповіли джерела у правоохоронних органах.

Інформацію про можливий переїзд наумова до росії також підтверджує видання The Insider.

За даними «Бабеля», умовою того, що росія надать притулок Наумову, може стати його участь у «трибуналі». Наумов був заступником голови СБУ Івана Баканова.

Як пише The Insider, у Сербії питанням Наумова опікується міністр внутрішніх справ Олександр Вулін. 23 серпня Вулін зустрівся у Москві із секретарем ради безпеки росії миколою патрушевим. В офіційному звіті про зустріч нічого не йдеться про долю Наумова, але, за словами джерел The Insider, це питання обговорювали. Після можливої відправки Наумова до Москвит очікується, що Вулін переїде туди як посол Сербії.

Наумов виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення військ росії. 7 червня його затримали на півдні Сербії, на прикордонному переході з Північною Македонією за підозрою у відмиванні грошей. Разом із ним, за даними видання The Insider, затримали громадянина Німеччини Александра Акста, який в Україні внесений до санкційних списків. В їхньому авто знайшли €600 тисяч, $125 тисяч і смарагди.

Зараз Держбюро розслідувань веде провадження проти Наумова за підозрою в державній зраді. До приходу в СБУ він очолював «Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження», отже, міг передати росіянам інформацію, яка дозволила їм швидко захопити ЧАЕС.

The Insider пише, що Наумов після втечі з України побував в Австрії, де зустрічався з українським олігархом Дмитром Фірташем.