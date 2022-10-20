Україна запросила у Сербії екстрадицію колишнього ексначальника управління СБУ Андрія Наумова

Україна направила Сербії запит на екстрадицію колишнього ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який виїхав з України перед вторгненням росії та був затриманий у Сербії 7 червня.

Про це пише сербська служба ВВС.

Питання екстрадиції 19 жовтня розглядав суд міста Ніш. Адвокат Наумова Таня Савич заявила, що на першому засіданні суд не озвучив підстави для екстрадиції та не надав її підзахисному перекладача, тому засідання перенесли.

Вона каже, що їй невідомо, на якій саме підставі Наумова повернути в Україну — через злочин загального характеру чи справу про державну зраду, яку розслідує Державне бюро розслідувань.

Сам Наумов каже, що в Україні йому загрожує смертний вирок, оскільки на нього вже здійснювали замах.