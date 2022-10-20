Україна запросила у Сербії екстрадицію колишнього ексначальника управління СБУ Андрія Наумова

Україна направила Сербії запит на екстрадицію колишнього ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який виїхав з України перед вторгненням росії та був затриманий у Сербії 7 червня.
Про це пише сербська служба ВВС.
Питання екстрадиції 19 жовтня розглядав суд міста Ніш. Адвокат Наумова Таня Савич заявила, що на першому засіданні суд не озвучив підстави для екстрадиції та не надав її підзахисному перекладача, тому засідання перенесли.
Вона каже, що їй невідомо, на якій саме підставі Наумова повернути в Україну — через злочин загального характеру чи справу про державну зраду, яку розслідує Державне бюро розслідувань.
Сам Наумов каже, що в Україні йому загрожує смертний вирок, оскільки на нього вже здійснювали замах.
- Андрій Наумов фігурував у низці журналістських розслідувань про контрабандний імпорт, корупційні схеми на митниці та елітне майно. Крім того, у 2021 році на Наумова готувався замах, за що колишньому першому заступнику голови СБУ Дмитру Нескоромному оголосили про підозру в організації вбивства. Уже цього року, під час війни прізвище Наумова фігурувало у справі ексголови СБУ у Криму Кулініча, якого завербувала російська фсб.
- Державне бюро розслідувань перевіряє Наумова на можливу державну зраду з 13 березня. Він міг збирати та передавати російським спецслужбам секретні дані, зокрема щодо систем безпеки Зони відчуження ЧАЕС.
- Джерела у правоохоронних органах повідомляли «Бабелю», що Наумов може отримати притулок у росії в обмін на участь у «трибуналі» над президентом Володимиром Зеленським. Інформацію про можливий переїзд наумова до росії також підтверджує видання The Insider.