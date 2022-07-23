ДБР оголосило про підозру колишньому заступнику секретаря РНБО Сівковичу. Він був спільником ексголови СБУ у Криму Кулініча

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру колишньому нардепу та заступнику секретаря РНБО у 2010—2013 роках Володимиру Сівковичу. Він координував шпигунство ексголови СБУ у Криму Олега Кулініча.

Про це пише пресслужба ДБР.

«Володимир Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам рф відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України», — йдеться в повідомленні.

Сівковичу повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

Сам Сівкович фігурував у заявах Заходу напередодні вторгнення про політиків, згідно з якими росіяни планують створити свою «владу» в Україні після вторгнення. Крім Сівковича, там також звучали прізвища нардепа Мураєва, експремʼєра Азарова та інших. За це на Заході проти Сівковича в лютому 2022 року запровадили санкції.

Силовики затримали Олега Кулініча 16 липня. Президент Володимир Зеленський призначив Кулініча головою Управління СБУ у Криму в жовтні 2020 року, а 2 березня 2022 року звільнив його.

Після затримання Кулініча президент Зеленський відсторонив генпрокурора Ірину Венедіктову й усунув від виконання обовʼязків голову СБУ Івана Баканова. Згодом Рада їх звільнила. У ДБР повідомили, що Кулініч співпрацював зі спецслужбами рф і передавав їм секретну інформацію. Також він був учасником злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України.

Згодом на сайті Офісу генерального прокурора опублікували тексти підозр іншим фігурантам справи щодо колишнього очільника місцевого управління СБУ у Криму Олега Кулініча. Із них стає зрозуміло, що Кулініч був членом угруповання фсб, що збирало розвіддані, а також що одним зі спільників Кулініча був колишній нардеп і заступник секретаря РНБО у 2010—2013 роках Володимир Сівкович.