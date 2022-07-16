Силовики затримали ексголову Управління СБУ у Криму Кулініча

Правоохоронці затримали колишнього голову Управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча.

Про це «Бабелю» повідомила пресслужба СБУ.

Причини затримання не повідомляють. Водночас в СБУ нагадали, що протидія спецслужбам рф та їхнім спробам розширити агентурну мережу в українських органах державної влади є одним з головних напрямків діяльності СБУ.

«Фігурантами таких справ були й співробітники СБУ, що свідчить про тенденцію до самоочищення Служби. Викриваючи такі ситуації, а не приховуючи їх, ми впроваджуємо курс на побудову сучасної та дієвої спецслужби, що здатна протидіяти сильному ворогу, який чинить шкоду державній безпеці України», — заявили у спецслужбі.

СБУ підкреслює, що в рамках цієї справи готова надати максимальне сприяння та всю необхідну інформацію для подальшого її розслідування.

«Окремо нагадаємо: фігурант кримінального провадження був звільнений з посади в березні цього року. Наголошуємо: в СБУ працюють тисячі чесних і професійних патріотів, багато з яких зараз захищають Україну на фронті зі зброєю в руках. Ми ж продовжуємо курс на очищення Служби — зрадникам не місце в СБУ», — додали в СБУ.